Bei der Chelsea Flower Show in London Zurück bei der Arbeit: Die Queen strahlt nach dem Hochzeitswochenende

Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, sowie Prinz William (35) und seine Kate (36) waren nicht dabei. Sie kehrten am Montag wieder in den Kensington Palast zurück. Harry und Meghan sind zudem noch nicht in die Flitterwochen entschwunden. Sie werden am Dienstag zu einer Gartenparty im Buckingham Palast erwartet, ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Hochzeit - als royales Ehepaar.