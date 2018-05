Bei der amfAR Gala in Cannes Paris Hilton: Ihr Verlobter Chris Zylka setzt sie perfekt in Szene

Hotelerbin Paris Hilton (37) will noch in diesem Jahr ihren Verlobten, den Schauspieler Chris Zylka (33, "The Leftovers") heiraten. Um eines muss sie sich dabei wohl keine Sorgen machen: Dass ihr Kleid an ihrem großen Tag nicht perfekt in Szene gesetzt wird. Denn auch in Styling-Fragen kann sich die 37-Jährige voll und ganz auf ihren Verlobten verlassen, wie Zylka bei der amfAR Gala in Cannes jetzt eindrucksvoll bewies.