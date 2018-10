Bei den Invictus Games Herzogin Meghan überrascht mit emotionaler Rede

"Als ihr Sohn Ryan eine schwere Verletzung erlitt und von der Hüfte abwärts gelähmt war, sagten die Ärzte, dass er nie wieder gehen könnte." Aber durch Ryans mentale Stärke und mit der Unterstützung seiner Eltern sei er fähig gewesen, all diesen Ärzten zu beweisen, "dass sie falsch lagen", so Meghan. Ryan sei nicht nur in dieser Woche beim Segeln, Schwimmen und in der Leichtathletik angetreten, "als Harry und ich ihn im Ziel des Segelwettbewerbs sahen, sprang er buchstäblich in unser Boot, um uns beide zu umarmen".