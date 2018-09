Bei den Green Carpet Fashion Awards Alessandra Ambrosio: Tiefe Einblicke in Mailand

Ambrosio hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz mit Mittelscheitel frisiert, zwei Strähnen fielen ihr dabei locker ins Gesicht. Dunkles Augen-Make-up und pinker Lipgloss rundeten ihren Look ab. Sie war in Mailand nicht die einzige prominente Dame, die bei den "Green Carpet Fashion Awards" glänzte. Cindy Crawford (52) in einem grünen, schulterfreien Kleid mit hohem Beinschlitz und Sara Sampaio (27) in einer zartpinken Robe von Alberta Ferretti waren ebenfalls mit von der Partie.