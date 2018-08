Bei den Filmfestspielen in Venedig Lady Gagas glamouröser Auftritt mit Bradley Cooper

Darum geht es im Film

"A Star Is Born" ist die Neuverfilmung der tragischen Liebesgeschichte aus dem Klassiker "Ein Stern geht auf" von 1937. In der Mischung aus Musikfilm und Liebesdrama lernt ein Country-Sänger (Cooper) eine bis zu diesem Zeitpunkt erfolglose Musikerin (Lady Gaga) kennen. Er macht sie zum Star und verliebt sich in sie, doch ihre Beziehung steht unter keinem guten Stern. In Deutschland soll der Film am 4. Oktober anlaufen.