Bei den Emmy Awards Kurze Babypause: Kirsten Dunst ist zurück auf dem roten Teppich

Dunst und Plemons haben einen gemeinsamen Sohn namens Ennis, der Anfang Mai zur Welt kam. Die beiden Schauspieler lernten sich am Set der Serie "Fargo" kennen. Plemons war bei den diesjährigen Emmys für seinen Auftritt in "Black Mirror" in der Kategorie "Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" nominiert, unterlag aber Darren Criss (31, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story").