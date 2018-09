Bei den Creative Arts Emmy Awards Entertainerin Heidi Klum verzaubert im Pailletten-Traum

Entertainerin Heidi Klum (45) erschien am zweiten Tag der Creative Arts Emmy Awards, die am Sonntag in Los Angeles verliehen wurden, in einer traumhaft eleganten Pailletten-Robe von Elie Saab im Mermaid-Stil mit Carmen-Ausschnitt. Zu dem funkelnden Rosé-Traum kombinierte die gebürtige Deutsche auffallenden Schmuck. Die langen Ohrhänger und der große Ring leuchteten vor allem in Türkis.