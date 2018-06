Bei den CFDA-Awards Gigi Hadid: Bunt wie Picassos Papagei

In einem knallbunten Catsuit von Versace stolzierte Gigi Hadid (23) katzenhaft über den roten Teppich bei den "Council of Fashion Designer of America"-Awards in New York. Der eng anliegende Bodysuit schmiegte sich dabei an ihren Körper, als wäre er ihr von Picasso persönlich auf den Leib gemalt worden. Die knallroten Pumps von Schuh-Designer Stuart Weitzman aus bequemen Nappaleder passten perfekt zu diesem bunten Farbenspiel. Trotz des ungewöhnlichen Looks gefiel das Outfit Hadids Fans: Sie belohnten die bunte Kreation mit über einer Million Likes bei Instagram.