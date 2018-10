Bei den American Music Awards Macaulay Culkin: Dieser Auftritt ist eine echte Überraschung

Über den roten Teppich lief Culkin alleine: Dort posierte er für die Fotografen in einem dunkelblauen Anzug und einem schwarz-weiß-gemusterten Hemd sowie schwarz-weißen Sneaker. Seinen Spaß schien der 38-Jährige zu haben: Abgelichtet wurde er in zahlreichen Posen. Später durfte Culkin auch einen der Preise überreichen. Auf Twitter zeigten sich viele Zuschauer begeistert von seinem Auftritt: "Er sieht so gut aus. Ich freue mich für ihn" oder: "Ich bin froh, dass Macaulay Culkin gesund ist und so großartig aussieht", ist dort unter anderem zu lesen.