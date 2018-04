The Weeknd (28) hat bewegende Monate hinter sich. Gerade erst ist sein Album "My Dear Melancholy" (dt.: "Meine liebe Melancholie") erschienen und es wird vermutet, dass der enthaltene Song "Call Out My Name" sein Liebes-Aus mit Selena Gomez (25) thematisiert. Mit teils zittriger Stimme performte der Sänger auf dem Coachella Festival nun das Lied. Der emotionale Auftritt trieb so manchem Fan die Tränen in die Augen. Aber auch dem Sänger?