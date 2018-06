München – Ein 58-Jähriger wurde am Montagmorgen (18. Juni) am Flughafen festgenommen, als er gerade auf dem Weg in seine Wahlheimat Texas, USA, war. Der Deutsche war Anfang 2016 vom Landgericht Stuttgart wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu sieben Monaten Haft verurteilt worden. Weil er in Revision gegangen war, wurde das Urteil allerdings erst im August 2017 rechtskräftig.