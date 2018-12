Martin Schulz muss in Live-Sendung auf Toilette

Kramp-Karrenbauer arbeitete sich derweil an FDP-Vize Wolfgang Kubicki und dem Journalisten Gabor Steingart ab. "Die Art und Weise, wie hier gesprochen worden ist, begleitet mich schon mein ganzes Leben lang", sagte sie. Manchmal werde über Frauen geredet, als "wären wir eine bemitleidenswerte Minderheit", ergänzte "AKK". "Wir sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung, das will ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen." Dann, bei Minute 51:05, huschte Schulz durch die Kamera und nahm wieder neben Kramp-Karrenbauer Platz.