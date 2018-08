Netflix

Ab 7. August geht es bei Netflix weiter mit "Better Call Saul". Wöchentlich werden die neuen Folgen der vierten Staffel ausgestrahlt. Bob Odenkirk (55) alias James "Jimmy" McGill wird aufgrund eines schockierenden Todesfalls tiefer in die Welt der Kriminalität gesogen. Schritt für Schritt rückt seine Verwandlung in Saul Goodman näher...

Am 10. August veröffentlicht Netflix die erste Staffel von "Insatiable". Das Teen-Rache-Drama sorgte bereits vor dem Serien-Start für Furore im Netz, es gab sogar eine Online-Petition, um die Ausstrahlung zu verhindern. In der düsteren Comedy-Serie wird die einst gemobbte Teenagerin Patty (Debby Ryan) zum Racheengel - mit der Hilfe von Rechtsanwalt Bob (Dallas Roberts), der zum Coach für Schönheitswettbewerbe wird und Patty unter seine Fittiche nimmt. Ob das gut geht?

Matt Groening (64), seines Zeichens Erfinder von "Die Simpsons", hat eine neue Zeichentrickserie auf Netflix am Start. In "Disenchantment" dreht sich alles um eine trinkfeste Prinzessin, die keine Eskapade auslässt - weltfremde Elfen und ein persönlicher Dämon inklusive. Die erste Staffel ist ab dem 17. August verfügbar.

Am 24. August reißen in "The Innocents" zwei Teenager von zu Hause aus, um zusammen sein zu können. Allerdings haben sie eine außergewöhnliche Gabe, die Kräfte freisetzt, welche sie für immer zu entzweien drohen. Unter anderem ist Schauspieler Guy Pearce (50, "Iron Man 3") in der Serie zu sehen.

Am 31. August macht die zweite Staffel von "Ozark" Amazons "Jack Ryan" Konkurrenz. Wie geht es in der düsteren Comedy-Serie über ein hinterwäldlerisches Südstaaten-Kommissariat mit Jason Bateman (49) und Laura Linney (54) weiter?

Free-TV

Serien-Nachschub gibt es im August auch im Free-TV. VOX schickt ab 8. August immer mittwochs (ab 22:10 Uhr) mit "Conviction" Anwältin und Harvard-Absolventin Hayes Morrison (Hayley Atwell) ins Rennen um die Gunst der Zuschauer. Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten sorgt mit jeder Menge Eskapaden für Furore. Als sie mit Kokain erwischt wird, lässt sie sich auf einen Deal mit ihrem Erzfeind, Staatsanwalt Conner Wallace (Eddie Cahill), ein. Sie soll als Mitglied der Conviction Integrity Unit (CIU) eine neue Ära der Gerechtigkeit einläuten.

Weitere Highlights

Jeder, der EntertainTV hat, kann ab Donnerstag, den 2. August, wieder in die verstörende Welt von Gilead eintauchen. Beim Streaming-Service der Telekom wird die zweite Staffel der preisgekrönten Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" ausgestrahlt. Wie geht es mit June Osborne alias Desfred (Elisabeth Moss) weiter, jetzt wo sie schwanger ist? Wird ihr die Flucht gelingen? Und kann Emily bzw. Desglen/Dessteven (Alexis Bledel) in den Kolonien überleben? Spannung ist garantiert.

Ebenfalls bei EntertainTV wird ab Freitag, 31. August, "Arthurs Gesetz" veröffentlicht. Die düstere Comedy-Serie mit "Tatort"-Star Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner ist blutiger und mörderischer als man erwarten würde. Eine Verkettung unglücklicher Umstände und Zufälle sorgt für jede Menge Chaos in einem Kaff auf dem Land.

Ein weiterer Hollywood-Star taucht ein in die Welt der Serien: Amy Adams (43, "Arrival")! In der Thriller-Serie "Sharp Objects" spielt sie die Journalistin Camille Preaker, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Als sie aufgrund von zwei Vermisstenfällen in ihre provinzielle Heimatstadt Wind Gap zurückkehren muss, brechen alte traumatische Kindheitserinnerungen auf. Die Miniserie läuft ab 30. August auf Sky Atlantic HD.