Kurz vor Weihnachten setzte sich der Verwaltungsapparat in Gang. Vom Schulreferat wanderte die Bestellung weiter an das Baureferat. Und weil man bei der Stadt nicht einfach so im Baumarkt ein Ersatzgerät kaufen kann, schrieb dieses für die neue Spülmaschine ein Wettbewerbsverfahren aus. Ordnung muss schließlich sein. Auf diese Weise dauerte es bis zum 9. April. Erst da traf die neue Spülmaschine ein. Die vier Monate bis dahin musste die Kita an der Ebenböckstraße mit Leihgeschirr überbrücken. Morgens frisches Geschirr her, abends das dreckige weg – ein nicht gerade günstiger Service. Die Rechnung dafür belief sich am Ende auf exakt 10.229,83 Euro.