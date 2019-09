Behauptungen im Radiointerview Dennis Rodman: Dafür soll ihm Madonna 20 Millionen geboten haben

Basketballstar Dennis Rodman (58) hat in einem Interview behauptet, dass Superstar Madonna (61, "Medellin") ihm etwa 1993 eine hohe Summe Geld geboten haben soll, um ein Kind von ihm zu bekommen. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt zusammen - allerdings befand sich Rodman an den "entscheidenden" Tagen gerade in Las Vegas, wie er in der Radiosendung "The Breakfast Club" erzählte.