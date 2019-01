München - "Ich sah ihn, da hatte er noch nicht ein einziges Mal für Stade Rennes in der ersten Mannschaft gespielt. Ich fühlte: Das ist ein richtig besonderer Spieler". Die Worte des ehemaligen BVB-Scouts Sven Mislintat über Ousmane Dembélé in einem Interview mit der "Zeit". Der mittlerweile bei Barca kickende Dembélé ist nur eines der vielen Top-Talente, die Mislintat einst zu Borussia Dortmund lotste - bevor er zu Arsenal in die Premier League ging.