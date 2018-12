Wenn es in München ums Geschäft geht, dann ist die Wiesn oft nicht weit. So auch bei diesem Streit. Frank H. hatte zwischen 2012 und 2015 für die Eventagentur von Nenad K. Wiesn-Tische organisiert. Die Agentur verkaufte diese gewinnbringend in einem Komplettpaket an Firmen. 239 Euro pro Gast, dafür gab’s eine persönliche Betreuung, Essen und Give-aways für die Gäste.