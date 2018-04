500 Polizisten und Hunderte Freiwillige beteiligt

"Es handelt sich lediglich um eine Übung, um die Einsatzkonzepte für derartige Lagen weiter zu verbessern und zu verfeinern", betont ein Polizeisprecher.

Beteiligen werden sich über 500 Polizisten des Präsidiums, Kräfte der Bundespolizei, der Rettungsdienste, der Feuerwehr und der Bahn.

Und mehrere Hundert Freiwillige helfen mit. Sie übernehmen die Rolle von Verletzten, von Opfern oder Passanten, die sich zum Zeitpunkt des "Anschlags" zufällig im Hauptbahnhof aufhalten und so mitten in den Schlamassel hineingeraten.

Die Übung findet im nördlichen Bereich, dem Starnberger Flügelbahnhof an der Arnulfstraße, statt. Der Bereich wird großräumig abgeriegelt. Etliche Straßen in der Umgebung werden gesperrt sein. Wer spät noch unterwegs ist, muss sich auf Umwege einrichten. Erst gegen 4 Uhr morgens sollen die Übung beendet und die Sperrungen aufgehoben sein.

Übung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Niemand außer den Einsatzkräften wird die Übung aus der Nähe beobachten können. Die Polizei will so verhindern, dass taktische Maßnahmen oder Details des Einsatzkonzepts nach Außen dringen und so potenzielle Attentäter Einblick in die Strategie zur Terror-Abwehr bekommen.

Auch am nördlichen Stadtrand ist für die Nacht eine Übung angesetzt. Allerdings ist die weitaus kleiner und wird kaum zu bemerken sein. Eine ähnliche Übung wie kommende Woche in München hat kürzlich in Frankfurt mit 500 Polizisten stattgefunden. Auch in Leipzig gab es ein Anti-Terror-Training. Beide Übungen waren allerdings deutlich kleiner als die nun in München.

