Beck to Beck Michi Beck launcht eigene Mode-Kollektion mit seiner Frau

Seit acht Jahren legen Fanta-4-Rapper Michi Beck (50, "Ernten was wir säen") und seine Frau Ulrike, genannt Uli, nun schon als DJ-Team Musik auf. Ihr Name: Beck to Beck. Jetzt haben die beiden ihre geschäftliche Beziehung um ein weiteres Feld erweitert und sind als Beck to Beck auch unter die Designer gegangen. Am Dienstag präsentierten sie erstmals ihre Debüt-Kollektion "Blinded" in Berlin.