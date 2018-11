Beauty-Guide Den richtigen Riecher: So findet jede Frau das perfekte Parfüm

Sehen, Hören, Schmecken, Tasten und Riechen sind die klassischen fünf Sinne des Menschen. Dabei ist der Geruchssinn wohl der am meisten unterschätzte, obwohl er doch so wichtig ist. Schließlich lassen wir uns von Gerüchen leiten, verführen oder sogar manipulieren. Und auch bei der Partnerwahl kommt es auf den richtigen Duft an. Da muss das Parfüm unbedingt das richtige sein. So klappt's!