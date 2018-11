BBC-Doku zu seinem 70. Geburtstag Prinz Charles weiß, was ihn erwartet: "Ich bin nicht so dumm"

Prinz Charles (69) weiß, was er als König nicht darf: sich in die Politik einmischen. Nun hat der Thronfolger klargestellt, dass er das auch nicht vorhat. In einer großen BBC-Dokumentation anlässlich seines 70. Geburtstages in der kommenden Woche hat der Sohn von Queen Elizabeth II. (92) laut "Mail Online" über seine umstrittene Lobbyarbeit gesprochen.