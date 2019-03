München - In Bayerns Krankenhäusern wächst mit der steigenden Zahl an Übergriffen die Sorge um die Sicherheit von Pflegern und Ärzten. Mitglieder der Fraktion FDP- HUT wollten in einer Anfrage von der Stadt München wissen, wie viele Übergriffe in städtischen Kliniken in München bekannt seien.