Natascha Kohnen kommt bei den Zuschauern an

Wie zum Beweis meldet sich eine junge Frau aus dem Murnauer Umland, und bestätigt: In ihrem Dorf gebe es so gut wie keinen ÖPNV, "und in den Schulferien wird er ganz eingestellt". Doch davon rede leider niemand, es gehe immer nur um Asylpolitk. "Super, dass sie das ansprechen!"

Tatsächlich kommt Natascha Kohnen in Murnau an. Sie sei sachlich, gut informiert und spreche ohne Polemik, lobt ein Zuschauer. "Ein sehr guter Auftritt! Wie im Kaffeehaus!" Eine Grünen-Anhängerin fühlt sich nun hin- und hergerissen zwischen Ökos und Genossen, will alles "erstmal sacken lassen".

Und einer vom Stammtisch im Kaffeehaus Krönner gibt zu: Er wähle eigentlich immer Links im Bund und Grün in Bayern, aber Kohnen habe ihm so gut gefallen, dass er sein Kreuzchen diesmal wohl bei den Roten machen werde. "Die Grünen", sagt er, "die haben es mit der sozialen Frage nicht so."