Zwischen Pferden, Büffeljägern und Schützen entdeckt

Aufgefallen ist dem Heimatforscher der Fotograf Stuffler vor ein paar Jahren, als er Material für eine Ausstellung über Buffalo Bills Westernschau im Gasteig zusammensuchte. William Frederick Cody, so der volle Name des berühmten Bisonjägers aus Nordamerika, sitzt auf einer Abbildung auf einem Schimmel, die Flinte in der Hand. Ein Bild, das Hermann Wilhelm auch nach Ende der Ausstellung nicht losgelassen hat. Ebenso wenig wie der Fotodruck der eingangs beschriebenen Reiterin Annie Oakley. Über ihren und Buffalo Bills Besuch hat Wilhelm im Jahr 2017 ein Buch mit dem Titel "München und der Wilde Westen" verfasst. "Da gab es eine Serie von Fotos mit einer interessanten Adresse: Praterstraße 6. Da ist es mir gedämmert", sagt er. Gedämmert, dass es sich um einen Haidhauser handelte.