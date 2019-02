BAYERNS BESTES verlost eine Auszeit Gewinnen Sie drei Nächte für Zwei im Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel liegt am Altmühltal-Panoramaweg. Auf rund 200 Kilometern verbindet diese Traumroute all das, was den Naturpark Altmühltal einzigartig macht: kräuterreiche Wacholderheiden und lichte Buchenwälder, bizarre Felsen und sanfte Flussauen, Kultur und Genuss.