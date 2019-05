Bayerns Bestes verlost eine Auszeit 4 Übernachtungen im Romantik Hotel "Das Freiberg" gewinnen

Bayerns Bestes und das Romantik Hotel Das Freiberg ★ ★★ ★S in Oberstdorf verlosen vier Übernachtungen zu zweit mit Langschläferfrühstück, Dine Around und zwei Körperbehandlungen nach Dr. Boos (Gewinnwert: rund 1200 Euro). Das Designhotel, das zu den AllgäuTopHotels gehört, ist klein, aber umso exklusiver. In der Stube stehen Pokale des Skisprungmeisters Opa Max Bolkart, der Schieferboden vor der Showküche ist eine Hommage an die mittelrheinische Heimat von Hotelchef Ludger Fetz. Zum Wellnessgarten gehören zwei Saunen, im Privat-Spa gibt‘s auch ein Dampfbad. Das kleine Hotel bietet gleich vier Restaurants, vom urigen Jagdhaus mit Biergarten bis zum Sterne-Restaurant Maximilians. Wir wünschen schönen Urlaub!