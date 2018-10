Robben startet gegen Ajax

Ajax gegen Bayern 2018 – das sind Robbens Spiele der Hinrunde. Da wich Trainer Niko Kovac sogar von seinem heiligen Gelübde ab, nichts über die Aufstellung zu verraten. Zu einem niederländischen Journalisten sagte er am Montagnachmittag: "Arjen wird wahrscheinlich spielen, er kennt den holländischen Fußball." Heißt: Er beginnt. Ist doch klar. Renato Sanches durfte bei seinem Heimatverein Benfica Lissabon ran, Leon Goretzka auf Schalke und Jérome Boateng in Berlin. Nun ist Robben dran. Kovac macht das nicht ohne Hintersinn, er weiß: "Arjen ist motiviert, er möchte zeigen, dass er noch was kann. Und das wird er auch. Ich hoffe, dass er vorneweg geht und die anderen mitzieht."