Mitte des Jahres wurden etwa 3.950 Anhänger gezählt, Ende 2018 waren es noch rund 4.200. Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der am Montag in München die Halbjahresbilanz des Verfassungsschutzes vorstellte, sprach von einer "Trendwende" und einem "Erfolg der bayerischen Linie". Die konsequente Ermittlungsarbeit habe dazu geführt, dass sich einige Personen glaubhaft von der Szene distanziert hätten, heißt es in einer Mitteilung.