Regensburg - Der Markt sei "einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Bayern, vielleicht sogar in ganz Deutschland", sagte Söder. Die Hausherrin kündigte an, im kommenden Jahr bei der Eröffnung ein Lied singen zu wollen - sofern Söder mitsinge. "Bis dahin müssen wir üben", entgegnete der Politiker. Nach der Eröffnung verriet Fürstin Gloria, sich besonders auf die Würstl am Weihnachtsmarkt zu freuen. Sie habe schließlich das ganze Jahr über noch keine Würstl gegessen.