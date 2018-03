FDP-Forderung abgelehnt Verdi gegen völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten

München - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verdi lehnt die Forderung der Bayern-FDP, die Ladenöffnungszeiten freizugeben, strikt ab. "Dass sich unsere Gesellschaft damit weiterentwickelt, ist ein Trugschluss", sagte Bayerns verdi-Sprecher, Hans Sterr, der Deutschen Presse-Agentur in München am Sonntag. Nicht nur würden damit "Ruhepole für die Menschen verloren gehen", auch für den Handel selber sehe man keinerlei Vorteile. "Eingekauft wird sowieso nur einmal, egal, ob am Samstag oder Sonntag", so Sterr. Am Ende könnten sogar Nachteile für die Geschäfte entstehen. "Nur die großen Ketten werden profitieren - und das befeuert den Verdrängungswettbewerb bloß", sagte Sterr.