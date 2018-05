München - Was entfachte das Feuer, das einen Vater und seine zwei Töchter im November 2016 das Leben kostete - oder wer? Im Prozess um den Brand in einem Münchner Mietshaus in der Dachauer Straße nahe dem Hauptbahnhof soll es am Freitag (13.00 Uhr) ein Urteil geben. Vor dem Landgericht München I muss sich seit März ein 43-Jähriger wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, das Feuer aus Frust über die Zustände im Haus und die häufigen Bewohnerwechsel gelegt zu haben. Handfeste Beweise gibt es allerdings nicht. Die Verteidigung hat daher auf Freispruch plädiert. Die Anklagebehörde dagegen fordert lebenslange Haft wegen Mordes sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.