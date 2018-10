Mögliche Ansteckungen geprüft Tuberkulose-Fall an Klinik Würzburg: 200 Patienten werden untersucht

Von Mitte November an sollen die Blutuntersuchungen stattfinden. Erst acht Wochen nach einem möglichen Kontakt mit dem erkrankten Mitarbeiter seien die Tuberkulosebakterien festzustellen, hieß es in der Mitteilung. Auch für möglicherweise betroffene Kollegen am Uniklinikum seien Untersuchungen geplant. Der Mitarbeiter werde in der Klinik inzwischen als Patient behandelt.