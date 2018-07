Nach extremen Frühling Zu trocken, zu warm: Bauern erwarten geringere Getreideernte

Mehr bayerisches Bier kann mit heimischer Gerste gebraut werden

Die Anbaufläche für Braugerste stieg um rund 6.000 auf 105.000 Hektar. Bayerisches Bier kann verstärkt mit heimischer Gerste gebraut werden. Bei Mais gebe es ein Trendwende, so Kaniber. Hier sei die Anbaufläche zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Kaniber nahm bei der Erntefahrt auch die naturbelassenen Blühstreifen am Feldrand in Augenschein und würdigte Anstrengungen der Bauern für den Natur- und Artenschutz.