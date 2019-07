München - Viele Bäume in Bayern kämpfen nach Einschätzung von Experten mit Trockenheit, Hitze und tierischen Schädlingen. "Das Zusammenspiel der Schadfaktoren macht es schwierig", sagte Philipp Bahnmüller, Sprecher der Bayerischen Staatsforsten in Regensburg, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem in Franken seien die Folgen davon zu sehen.