In Südamerika und im Mittelmeerraum gebe es "noch die Straßenfußballer, die Spaß daran hätten, einen Gegner zu veräppeln oder für die Galerie zu spielen. In Deutschland wird so etwas zu oft aberzogen", meint Kovac. Dabei gebe es auch im Land des Ex-Weltmeister "genügend Spieler mit der richtigen Einstellung, mannschaftsdienlich, kampfstark, taktisch hervorragend und auch am Ball gut ausgebildet". (Lesen Sie hier: Niko Kovac fehlt, Arjen Robben übernimmt)