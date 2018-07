München - Klare Worte vom neuen Trainer Niko Kovac in Sachen James: Für den Kroaten sind die Transfer-Spekulationen kein Thema: "Wir haben einen laufenden Vertrag, der hat Gültigkeit. Es sieht ganz klar so aus, dass er hier bleibt", sagte der 46-Jährige. Die Bayern besitzen am Saisonende ein Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro.