Und es wäre wohl auch zu einer Trennung in diesem Sommer gekommen, wenn Boateng eine bessere WM gespielt hätte. Doch ein ausreichendes Angebot eines Topklubs liegt bei Bayern bis heute nicht vor – deshalb wird der 29-Jährige bleiben. "Ich hatte schon in Frankfurt einen Boateng. Beides sind tolle Typen. So glücklich wie ich mit Kevin-Prince in Frankfurt war, so glücklich werde ich mit Jérôme in München sein", sagte Kovac.