Am 12. April 2017 war ein 88 Jahre alter Mann in seinem Haus überfallen worden. Zwei Tage später starb er an seinen schweren Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Rätselhaft war der Fall zunächst, weil am Tatabend ein Anruf bei der Polizei einging - und zwar aus Crailsheim in Baden-Württemberg. Ein Unbekannter nannte eine Adresse in Bayreuth und sagte, dort liege ein alter Mann in seinem Blut. Es deute vieles darauf hin, dass einer der Tatverdächtigen den Anruf abgesetzt hatte, teilte die Polizei weiter mit.