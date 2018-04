München - Hannover statt Hoffenheim. Klingt nicht so verkehrt. Für Lars Lukas Mai machte es am Samstag einen fundamentalen Unterschied. Der 18-Jährige spielte nicht für die U19 des FC Bayern in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest bei 1899 Hoffenheim, sondern Bundesliga - bei Hannover 96. Es war seine Premiere. Er ist der erste Spieler des Jahrgangs 2000, der für Bayern in der Bundesliga debütiert. An der Seite von Jérôme Boateng gab Mai beim 3:0 sein Debüt in der zentralen Abwehr. Kein Gegentor, kein Patzer. Gelungen.