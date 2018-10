Sechs Niederlagen gab es in einem Kalenderjahr noch nie, in 110 Jahren Länderspiel-Historie nicht. 0:1 gegen Brasilien im März, 1:2 gegen Österreich während der WM-Vorbereitung, 0:1 gegen Mexiko und 0:2 gegen Südkorea beim blamablen WM-Vorrunden-Aus in Russland und nun binnen vier Tagen in der Nations League erst das 0:3 in den Niederlanden und nun das 1:2 in St. Denis.