Firma musste Abwasser per Lkw transportieren

Im November 2012 begann in dem Unternehmen die Herstellung unter anderem von Kartoffelsalat, im Sommer 2013 versagte die kommunale Kläranlage. Daraufhin entzog die Gemeinde der Firma das Recht, Abwasser in die Kanalisation zu leiten. Das Unternehmen musste zunächst Abwässer per Lkw nach Augsburg transportieren und schließlich eine eigene Vorkläranlage auf dem Betriebsgelände bauen. Für diese Maßnahmen soll die Gemeinde nach Willen des Klägers zahlen.