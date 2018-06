Neuer überzeugt Bierhoff und Löw

Im Tor wird Bundestrainer Löw seine erste Wahl präsentieren können: Manuel Neuer. "Er kommt nicht in die Spur, er ist in der Spur", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Donnerstag. "Man hat es im Spiel gegen die U20 gesehen: Da ist keine Blockade, kein Nachdenken. Er ist voll da." Beim zweiten internen Test am Mittwoch hütete Neuer über 70 Minuten das Tor der Junioren, zeigte einige Paraden. Nur von Thomas Müller und Julian Draxler wurde Neuer bei der 0:2-Niederlage überwunden.