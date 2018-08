Danach hatte sich sein Berater Pini Zahavi nach einem neuen Klub umgeschaut. (Lesen Sie hier: Bleibt Pini Zahavi Berater von Robert Lewandowski?)

Lewandowski: "Denn in diesem Moment habe ich mich nicht mehr wohl in München gefühlt. In dieser Zeit hat es nicht mehr gepasst, es kam zu viel auf einmal zusammen."