München - "Da frage ich mich, was in den Spielern vorgeht", sagte und fragte sich TV-Experte Oliver Kahn nach dem 2:3 des FC Bayern beim BVB im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Und meinte Mats Hummels, der in Dortmund offenbar erkältet gespielt und hinterher seine überschaubare Leistung (AZ-Note 4) damit begründet hatte. (Lesen Sie auch: Die Einzelkritik zu den Bayern in Dortmund)