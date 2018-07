Bayern-Star nimmt ihn in Schutz Boateng als Özil-Anwalt gegen die Scharfmacher

Gündogan will Nationalelf-Karriere fortsetzen

Mit anderen Worten: Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird seine Nationalelf-Karriere trotz der heftigen Kritik und teils fremdenfeindlicher Attacken wegen der Erdogan-Fotos fortsetzen. "Es hat mich so stolz gemacht, an meiner ersten Weltmeisterschaft für Deutschland teilnehmen zu dürfen, in der Gruppenphase auszuscheiden ist dann einfach nur frustrierend", schrieb Gündogan. Und Mesut Özil, der zweite Besucher des türkischen Ministerpräsidenten? Er teilte via Twitter mit: "Die WM bereits nach der Gruppenphase verlassen zu müssen, schmerzt so sehr. Wir waren einfach nicht gut genug. Ich werde einige Zeit brauchen, um darüber hinweg zu kommen." Der Arsenal-Profi fügte "SayNoToRacism" (Sag Nein zu Rassismus) als Hashtag hinzu. Die massive Kritik an Özil, der für zahlreiche Kommentatoren und sogenannte Experten als Symbolfigur des deutschen Scheiterns gilt, hat Jérôme Boateng scharf kritisiert.