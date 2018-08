Boateng kennt die Premier League aus seiner Zeit bei Manchester City (2010/11), schätzt die intensive Spielweise in England. Doch die Tendenz des Verteidigers geht eher in Richtung Paris. Die französische Metropole würde Boateng deutlich mehr Glamour bieten als Manchester – und das ist ihm durchaus wichtig. Schon seit einigen Jahren versucht Boateng, sich als internationale Marke aufzubauen, mit US-Rapper Jay-Z hat er einen Weltstar an seiner Seite, der ihn berät. (Hier finden Sie alle Gerüchte im Transfer-Blog)