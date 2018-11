Löw: "Habe mehr Positives als Negatives gesehen"

"Das ist sehr ärgerlich. Es muss ein 2:0 auch mal reichen", erklärte Routinier und Ex-Weltmeister Toni Kroos. "Da müssen wir hinkommen. Hinten raus ist es für uns natürlich sehr, sehr bitter." Das DFB-Team schließt die Top-Gruppe 1 der Nations League ohne Sieg als Gruppenletzter ab und muss in die Division zwei absteigen. Und bei der kommenden EM-Qualifikation droht nun eine schwierige Gruppe, da der Platz in Lostopf eins in arger Gefahr ist. Nur wenn Portugal gegen Polen am Dienstagabend gewinnt, rückt Deutschland noch in die Gruppe der gesetzten Teams.