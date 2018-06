Bayern-Star Müller enttäuscht WM-Debütant Marco Reus: Jogis neuer X-Faktor

Moskau - Was wurde vor Beginn der WM nicht alles geschrieben und gerechnet, wenn es um Thomas Müller ging. Um "Mister WM", dem bei zwei Endrunden bereits zehn Treffer gelungen waren, als Torschützenkönig von Südafrika 2010, als Zweitbester in der Torjägerliste 2014 in Brasilien. Die Frage lautete: Würde der Bayern-Profi in Russland gar seinen ehemaligen Mitspieler Miroslav Klose einholen oder übertrumpfen, der bisher 16 WM-Dinger machte? Setzt sich Müller schon bei seiner erst dritten WM bereits auf den Thron des Besten der Besten in der ewigen Torjägerliste?