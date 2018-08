München - Zufälle gibt's: Am 15. August 2008, also vor genau zehn Jahren, absolvierte Thomas Müller sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern. Gegner in der Allianz Arena war damals der Hamburger SV (2:2). Der gleiche Gegner, auf den die Münchner am 15. August 2018 im Freundschaftsspiel treffen.