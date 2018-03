Am Dienstag spielt Boateng, im Job Wahl-Bayer, wieder Fußball. Gegen Brasilien in Berlin. "Das ist etwas ganz Besonderes hier in meiner Heimatstadt, davon habe ich als kleines Kind geträumt: In Berlin gegen Brasilien zu spielen. Ich freue mich riesig", sagte der 29-Jährige am Montag in der Hauptstadt.